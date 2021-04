L’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi chiede perdono in diretta

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi inizia ad ingranare. Il reality survivor, a differenza degli altri della tv italiana, ha un forte focus sulle dinamiche tra concorrenti. Basti pensare allo scontro tra “oziosi” e “muli” (per usare le definizioni adottate da Elisa Isoardi), la disciplina della danza che ha creato la trasformazione inaspettata di Angela Melillo, la storia della depressione post parto di Valentina Persia, la ricerca convulsa (ma comprensibile) di un luogo dove Awed sia ben accetto, più la poca vitalità di Drusilla Gucci, che si candida come nuova Mercoledì Adams.

Non ci sono inopportuni stimoli esterni o interventi dal confine e nessuno stravolge le modalità del format. Qualora questo accada, comunque, Ilary Blasi li minimizzerà e li liquiderà come una fastidiosa zanzara. I naufraghi brillano nei giochi in solitudine e interpretano ruoli in prima persona. Così ha fatto Elisa Isoardi, che è passata dalla tarda mattinata a RaiUno ad essere naufraga tra paguri, scarafaggi e vetri infranti abbandonati sulla spiaggia. Nella puntata di lunedì, la Isoardi ha rivelato qualcosa di imprevisto.

In studio, Irma, la mamma di Elisa, è pronta a parlare con sua figlia: “Ti vedo bene, sei bellissima, brava, noi ti vogliamo bene”. Elisa, allora risponde con uno scivolone: “Non mi vuoi a casa prima? No? Mi vuoi proprio alla fine, fine?”. Come se il suo percorso nell’isola dipendesse dalla mamma, non dai telespettatori. Ilary Blasi coglie l’occasione per ricordare ad Elisa la promessa fatta la settimana precedente: dire alla madre che le vuole bene. La Isoardi, tra le lacrime, fa una lunga dichiara rivolta a sua madre: “Le ho sempre detto che le voglio bene, dovevo chiederle scusa. Mamma, perdonami per quello che ho fatto.

“Le devo chiedere scusa perché non sono stata buona con lei, sono scappata, la stavo allontanando, ma stavo sbagliando io e quindi non avevo il coraggio di confrontarmi con una donna fiera che mi ha cresciuta da sola e che ha fatto un sacco di sacrifici per me. Stavo sbagliando e avevo paura di farglielo vedere, mi negavo, ma lei sapeva e mi stava vicino da lontano. Quindi scusa per questo e per tutto il tempo perso. La amo, voglio fare bene, tornare e non perderla più”.

Irma, come ogni madre farebbe, apre le sue braccia e il suo cuore a sua mamma: “Sbagliamo tutti, anche noi genitori, stai tranquilla, ti amo tantissimo anche io, quando torni che hai finito l’Isola stiamo tanto tempo assieme e ti riempio di baci”.