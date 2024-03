“È tutto falso”: Fabio Fazio rompe il silenzio sui social per chiarire tutto sui suoi social

Attenzione ai post che appaiono online, perché potrebbero essere dei pericolosi fake che rischiano di farvi cadere in tranelli pericolosi. Come per il caso di Fabio Fazio e delle truffe online che riguardano il conduttore di Che tempo che fa, con presunti investimenti finanziari fatti dal presentatore. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere in merito alla questione.

Il presentatore è dovuto intervenire sui social per smentire categoricamente il suo coinvolgimento in alcuni post truffa che girano e nei quali consiglierebbe degli investimenti finanziari.

Questi post compaiono soprattutto su Facebook e vedrebbero lo stesso conduttore coinvolto, ma si tratta di una bufala. Non solo Fabio Fa<io è stato “utilizzato”, ma anche altri personaggi famosi del piccolo schermo.

Fabio Fazio ha dovuto pubblicare sulla pagina ufficiale della sua trasmissione, Che Tempo Che Fa, un post, nel quale annuncia che sporgerà anche denuncia alla polizia postale.

“Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, evidentemente alterata, presumo da intelligenza, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi. Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché sta diventando una cosa eccessiva, ma in tanto voglio invitarvi a non credere a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio, spero che la mia denuncia possa essere utile ad individuare questi truffatori che altro non sono, liberandomi di questo peso. Me lo hanno chiesto in tanti e voglio precisare che non sono io, tutto falso“.

Fabio Fazio mette in guardia dalle truffe online a “suo nome”

Purtroppo il conduttore è solo una vittima. E non è solo, visto che negli ultimi mesi tanti personaggi famosi sono stati coinvolti, a loro insaputa, in video completamente falsi. Purtroppo qualcuno ci è cascato.

Alcune vittime hanno perso numerosi soldi, convinte che a parlare erano proprio quei volti noti che ogni giorno entrano nelle nostre case dal piccolo schermo. Bisogna sempre prestare attenzione e denunciare!