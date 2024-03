Chiara Ferragni non era sola a Che tempo che fa: emerge un clamoroso retroscena

Chiara Ferragni non si è presentata negli studi di Che tempo che fa da sola

Ieri, domenica 3 marzo 2024, doveva andare in scena il ritorno di Chiara Ferragni sul piccolo schermo. Dopo il famigerato “Pandoro-gate” e le voci sulla crisi con Fedez, ancora i fan (ma anche i detrattori) attendevano le sue dichiarazioni. Per raccontare la propria versione dei fatti, ha deciso di farsi intervistare da Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove. In precedenza aveva parlato esclusivamente al Corriere della Sera.

Chiara Ferragni ospite a Che tempo che fa: nel dietro le quinte c’era una persona per lei importante

All’ingresso l’influencer di origini cremonesi ha dato prova di non aver perso lo stile nel periodo di assenza dalle scene. Con un look total black, costituito da un tailleur elegante e un trucco sobrio, ha desiderato sottolineare già nell’immagine la serietà del momento e la volontà di affrontare con compostezza le domande sottoposte dal conduttore.

Accanto a lei, Chiara Ferragni aveva l’inseparabile sorella minore Valentina. La giovane ha puntato su un outfit diametralmente opposto, in favore di un abito bianco. Il forte contrasto ha acceso la curiosità generale, pure perché dal volto di Valentina trapelava un forte timore. Probabilmente era in ansia per la sorelle e le domande che nel talk show Fazio le avrebbe sottoposto.

Le vicende dei Ferragnez sanno ogni volta riscuotere l’interesse mediatico. Nel bene o nel male, qualsiasi episodio, anche di importanza secondaria, finisce sulle prime pagine dei giornali. L’intervista rilasciata a Fazio è stata fortemente osteggiata dal Codacons, l’associazione dei consumatori, che fino all’ultimo ha cercato di rovinare i piani. Così non è stato, ma ha forse giovato alla trasmissione, incrementando l’hype per la puntata.

Tra i vari temi trattati, la Blonde Salad ha confermato la rottura con Fedez. Le voci circolate nel recente periodo corrispondono, insomma, al vero. Ma hanno preferito il silenzio nel rispetto dei loro due splendidi figli, Leone e Vittoria.