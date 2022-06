É ufficiale, Shakira e Piqué non sono più una coppia: i due si separano dopo 12 anni d’amore

In questi ultimi giorni Shakira e Gerard Piqué sono i protagonisti principali dei più importanti giornali di cronaca rosa. Stando alle voci in circolazione, pare che la coppia stia attraversando un importante momenti di crisi a seguito di alcuni tradimenti commessi dal calciatore. Fino a qualche giorno fa i due non avevano confermato né smentito il gossip ma ora tutto sembra essere ufficiale. Dopo 12 anni d’amore, Shakira e Piqué non sono più una coppia.

Tramite un comunicato trasmesso dall’agenzia di comunicazione della popstar, Shakira e Gerard Piqué hanno confermato le voci che da giorni ormai circolano su di loro. La coppia, dunque, ha affermato di vivere un momento di crisi optando per la separazione.

Queste sono state le parole con cui la cantante ha annunciato la fine della storia d’amore con suo marito:

Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione.

Dopo ben 12 anni d’amore Shakira e Gerard Piqué non sono più una coppia. Stando alle voci in circolazione, pare che il calciatore abbia tradito la nota popstar con una studentessa e hostess ventenne. Tale gossip non è stato confermato dalla coppia che ha comunque deciso di mettere a tacere le voci sul loro conto confermato la fine della storia e la separazione.

Shakira e Gerard Piqué: la fine di un amore durato 12 anni

La bellissima storia d’amore tra Shakira e Gerard Piqué è iniziata nel 2010. I due si sono conosciuti in occasione dei mondiali in Sudafrica e da allora non si sono più lasciati. Pur non essendo mai convolati a nozze, il grande amore tra la cantante e il calciatore è stato coronato dalla nascita di due figli: Milan e Sasha.

Stando ad alcune fonti vicine alla coppia, dopo la separazione Gerard Piqué non sarebbe più la persona di una volta. Alcuni lo definiscono addirittura fuori controllo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per vedere come evolveranno gli eventi.