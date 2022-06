Shakira è stata tradita da Piquè? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Shakira è una delle cantanti più amate e stimate all’interno del mondo della musica. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Piquè l’avrebbe tradita con una ragazza 20enne. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore sul web non si fa altro che parlare dello scandalo che ha visto protagonisti Shakira e Piquè. La coppia è finita al centro della cronaca rosa a causa di alcuni rumors che rivelerebbero una presunta crisi tra i due.

A distanza di ben 12 anni dal loro primo incontro avvenuto durante i mondiali di calcio in Sudafrica, la coppia starebbe per mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. A darne l’annuncio è stato “El Periodico” secondo il quale il motivo della loro separazione sarebbe un presunto tradimento.

Per tanto, il noto giornale ha citato fonti vicine alla cantante e ha dichiarato che Piquè avrebbe tradito la sua compagna con una ragazza 20enne. D’altronde non sembra essere una novità dato che più volte il calciatore è stato avvistato nei night club fino a notte fonda con un gruppo di amici. Tuttavia, è proprio in occasione di una di queste sere che sarebbe avvenuto il clamoroso tradimento. Queste le parole scritte dal giornale:

La cantante l’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi

Dopo aver scoperto il tradimento, Piquè si sarebbe trasferito in un apparamento da single. Si tratta di un attico in Carrer de Muntaner vicino a Placa Adrià. Non è tutto. Sembra che tra i due il periodo di crisi vada avanti da alcuni mesi. Infatti, è da tempo che non si mostrano più insieme sui social e ad aprile la cantante è volata a Ibiza con i suoi figli ma del suo compagno non c’era traccia.