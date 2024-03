“Ecco la nuova me”, un altro intervento choc per Jessica Alves: com’è diventata adesso

Il Ken Umano, al secolo Jessica Alves, ha eseguito numerosi interventi per realizzare il suo sogno più grande e completare la trasformazione da uomo a donna. Ha sempre dichiarato di essersi sempre sentita a disagio nel suo corpo maschile. Niente l’avrebbe fermata per diventare ciò lei sentiva fortemente essere la sua vera natura.

Negli anni è ricorsa a numerose cure ormali e ad interventi chirurgici invasivi per trasformare il suo corpo reale in quello che era nella sua immagine ideale. Ha subito più di 90 operazioni e speso più di un milione di euro.

Nonostante le numerose polemiche che seguono solitamente i suoi interventi di chirurgia estetica lei si dichiara pienamente soddisfatta del suo aspetto e conferma tutte le sue scelte.

“Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”.

L’ultima operazione risale a Febbraio scorso quando ad Istanbul, patria moderna della chirurgia estetica per “rinfrescare” il suo look e dimostrare qualche anno di meno. Il costo dell’intervento è di circa 17.000 euro e la stessa Jessica afferma di averne avuto necessità perché è alla ricerca di un nuovo amore.

Jessica, nata Rodrigo, è in continua evoluzione e si ritiene una farfalla in continua metamorfosi. Il web si divide sull’utilità della moltitudine delle operazioni subite, ma anche sugli effetti che questi avranno sulla sua salute a lungo termine. Sicuramente non è facile capire pienamente la sofferenza causata dal non sentirsi a proprio agio nel corpo che abbiamo in dotazione. Ma lei è felice ed è questo quello che conta per stare bene con se stessi e con il mondo che ci circonda.

