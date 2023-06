Jessica Alves sogna di diventare mamma: “Vorrei il trapianto dell’utero”

Il popolo italiano ha avuto modo di conoscere la storia di Jessica Alves, ex Ken umano che ha deciso di cambiare sesso ed oggi è considerata la Barbie umana. Jessica è stata spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso dove ha potuto parlare dei suoi numerosi interventi di chirurgia estetica.

Jessica prima era Rodrigo, un ragazzo che aveva deciso di sottoporsi a diversi interventi per somigliare sempre di più alla famosa bambola Ken. Qualche anno fa poi la decisione di cambiare sesso e diventare Jessica somigliante sempre di più ad una Barbie umana.

Jessica però ha un sogno nella sua vita, quello di diventare mamma. Non intende adottare un bambino ma avrebbe intenzione di farlo crescere dentro di sé e per farlo avrebbe bisogno di un trapianto di utero.

Oggi vive a Londra e alcuni giorni fa è stata intervistata dal Daily Mail dove ha spiegato il suo sogno. “Sono una donna, ma non una donna biologica. Sui social in tanti mi scrivono che non sono una vera donna e che non lo sarò mai, questi sono solo ignoranti. Io sogno un uomo che diventi il padre dei miei bambini, avrò una famiglia. Farò ogni cosa possibile per avere dei figli. È il mio sogno essere madre e avere un bambino dentro la mia pancia. Ho subito tutti gli interventi chirurgici del caso per essere il più vicino possibile ad una donna biologica. Ma non posso avere figli, il che è molto frustrante” – ha confessato.

Il trapianto di utero è un intervento che presente dei rischi molto elevati ma Jessica è disposta al sacrificio.

“Il mio cervello è totalmente femminile. A volte mi sento costantemente come una donna incinta a causa dell’alto livello di ormoni. Ho molto amore da dare e non escludo l’adozione, ma vorrei tanto avere un utero e spero nel futuro, che si possa fare al più presto. Attualmente l’intervento durerebbe più di 11 ore e sarebbe ad altissimo rischio. Ho parlato con dei dottori e se le cose andranno di questo passo e i rischi diminuiranno sarò la prima in coda. Per quanto sia frustrante, al momento non posso restare incinta in maniera naturale” – le sue parole.