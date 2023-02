Edoardo Donnamaria attacca Sonia Bruganelli: “bruciata, bollita”

Sonia Bruganelli è una delle protagoniste in studio al Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis segue attentamente le vicende che si susseguono nella casa di Cinecittà e di certo non le manda a dire se vede qualcosa che non va.

Nella casa a tenere banco è la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra i due c’è un continuo tira e molla fatto di litigi, separazioni e ricongiungimenti. Nel corso della scorsa puntata si è tornati a parlare della loro storia nella casa e Sonia prendendo la balla al balzo ha usato parole non proprio carine nei confronti di Edoardo.

Fonte: Mediaset

“Stai attento a quello che dici, ma anche a quello che fai. Perché quello che fai si vede. E sai anche cosa si vede? Che tu non hai avuto desiderio di Antonella, ma necessità di lei quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato attenzioni e luci su di te stando accanto a lei, perché tu non avevi nessun tipo di personalità. Con Antonella hai significato qualcosa” – ha detto.

E ancora rivolgendosi ad Antonella: “Antonella tu hai una luce, poi tutti i difetti di questo mondo, ma ce l’hai una luce. Ragazzi lei sta dentro e voi state qui a fare il pubblico quindi lei ha una luce rispetto a voi“.

Dopo una settimana di litigi ieri pomeriggio Edoardo ed Antonella hanno fatto pace e si sono ritrovati nel cortiletto a chiacchierare. Tra gli argomenti anche le parole di Sonia che a quanto pare hanno colpito molto Edoardo.

Il giovane si è lasciato andare a delle considerazioni non proprio carine nei confronti dell’opinionista. “Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io. Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso. Vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate“.

Queste parole però non sono piaciute molto ad Antonella che ha preso le sue difese. “Non si dice! Però devo dirti che lei capisce molto bene il mio stato d’animo. Lei è una donna molto intelligente. Magari potessi fare tutto quello che fa lei. Sposarmi Bonolis in che senso?! Guarda che molte persone sono sposate con uomini importanti non fanno nulla. Prima di tutto devi essere capace“.

Vedremo la reazione di Sonia alle parole dure di Edoardo.