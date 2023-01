Sonia Bruganelli contro Chiara Ferragni: la frecciatina lanciata all’imprenditrice digitale non è passata inosservata

Sonia Bruganelli non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? La moglie di Paolo Bonolis ha lanciato una vera e propria frecciatina a Chiara Ferragni che non è di certo passata inosservata. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa Chiara Ferragni, tramite alcune Instagram Stories, ha rivelato che devolverà il suo compenso di co-conduttrice del Festival di Sanremo in beneficenza. Nonostante sono stati molti coloro che hanno elogiato l’imprenditrice digitale per la sua decisione, non sono potuti mancare quelli che hanno riempito di critiche la fashion blogger più amata di sempre.

Tra i tanti personaggi che si sono schierati contro la decisione di Chiara Ferragni, anche Sonia Bruganelli ha detto la sua. La moglie di Paolo Bonolis ha lanciato nei confronti dell’imprenditrice digitale una vera e propria frecciatina che non è di certo passata inosservata agli amanti del gossip.

Questo è quanto dichiarato dall’opinionista del Grande Fratello Vip:

Metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio.

Al momento la diretta interessata è rimasta in silenzio ed ha preferito non commentare le critiche che la vedono protagonista in questi giorni. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Chiara Ferragni risponderà una volta per tutte alle parole di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli confessi: “Non mi va di omologarmi”

Oltre a punzecchiare Chiara Ferragni, Sonia Bruganelli ha rivelato che in televisione si comporta come nella vita di tutti i giorni. Queste sono state le sue parole a riguardo: