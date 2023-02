Edoardo Donnamaria ha avuto contatti con l’esterno: arriva il provvedimento

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip sono stati presi dei provvedimenti per 4 concorrenti per aver violato il regolamento. Due sere fa Edoardo Tavassi, Nicole Murgia, Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria si sono chiusi nel van ed hanno staccato tutti i microfoni.

I quattro credendo di non essere ascoltati hanno parlato intimamente facendo anche delle confessioni avute dal mondo esterno.

Fonte: web

In particolare Edoardo Donnamaria ha ammesso di aver incontrato i suoi genitori qualche giorno dopo il suo ingresso in casa. Alcuni di loro a settembre sono usciti da Cinecittà per recarsi a votare. A quel punto Edoardo avrebbe visto i suoi genitori che si erano appostato all’esterno del seggio per un saluto.

Nonostante la produzione ha intimato i genitori di allontanarsi, il papà di Edoardo avrebbe mostrato al figlio un bigliettino che però il volto di Forum non è riuscito ad interpretare.

Un atteggiamento non contemplato dal regolamento. Stesso discorso per Nicole Murgia che avrebbe avuto delle informazioni dall’esterno che ha poi spoilerato nella casa. Altro atteggiamento non previsto dal regolamento.

E poi ci sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che avrebbero staccato volutamente i microfoni ambientali per non farsi ascoltare dal Grande Fratello. Sfortuna loro però uno era rimasto attivo e da dietro le quinte hanno ascoltato tutto.

Questo atteggiamento è stato condannato dal Grande Fratello Vip. La puntata di ieri si è aperta con una busta nera aperta in studio da Alfonso Signorini. All’interno il provvedimento per tutti e 4: nomination d’ufficio.

Quindi tutti sono in nomination e potranno essere eliminati nel corso della prossima puntata. Sui social c’è anche chi non è stato d’accordo con la gravità del provvedimento. In tanti infatti hanno chiesto qualcosa di più grave per loro, compresa la squalifica.