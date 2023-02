GF Vip, Edoardo Tavassi contro Jeremias Rodriguez: ecco la reazione di Antonino

Nel corso delle ultime ore Edoardo Tavassi è tornato a far parlare di sé. Stando alle indiscrezioni, pare che il concorrente del Grande Fratello Vip, durante un gioco, abbia tirato in ballo Jeremias Rodriguez. Le parole del gieffino non sono passate inosservate ad Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme come ha reagito l’ex di Belen Rodriguez.

Edoardo Tavassi ha lanciato a Jeremias Rodriguez una frecciatina che non è passata inosservata. Nel dettaglio, durante un gioco svolto con gli altri Vipponi all’interno della casa più spiata d’Italia, il fratello di Guendalina Tavassi ha nominato Jeremias Rodriguez. Ma qual è stata la reazione di Antonino Spinalbese? Scopriamolo insieme.

Tutti sanno che Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez hanno partecipato entrambi all’Isola dei Famosi, reality in cui i due si sono scontrati più volte. Nel corso delle ultime ore il fratello di Guendalina Tavassi ha nominato il fratello di Belen Rodriguez durante un gioco svolto con gli altri vipponi.

Alla domanda su quale concorrente dei reality non avrebbe più voluto incontrare, Edoardo Tavassi ha risposto con queste parole:

Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto? Jeremias Rodriguez senza ombra di dubbio.

In seguito alle parole pronunciate dal fratello di Guendalina Tavassi, Antonino Spinalbese è rimasto impassibile. L’ex compagno di Belen Rodriguex, dunque, ha preferito rimanere in silenzio per non essere coinvolto in questa vicenda tanto chiacchierata.

GF Vip, Edoardo Tavassi e l’attacco a Jeremias Rodriguez: le sue parole

Non è la prima volta che Edoardo Tavassi parla dell’ex naufrago Jeremias Rodriguez. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, infatti, il fratello di Guendalina Tavassi si era espresso sul fratello di Belen Rodriguez con queste parole: