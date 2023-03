Edoardo Donnamaria e la battuta sul pancione di Aurora Ramazzotti: critiche sui social

Stanno piovendo critiche nei confronti di Edoardo Donnamaria nelle ultime ore ma questa volta non a causa del Grande Fratello Vip. Tutta colpa di una frase scritta sui social sotto ad una foto di Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi.

Aurora è al nono mese di gravidanza e tra non molto darà alla luce il suo primogenito. Qualche giorno fa ha pubblicato una foto insieme a Tommaso Zorzi scrivendo: Zio can’t wait to meet you”, ovvero “Zio non vede l’ora di conoscerti”. Dallo scatto si evince l’enorme pancione che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha.

Sotto alla foto è arrivato il commento di Edoardo che ha scritto: “Ma non è che sono due?”. Una frase che non è piaciuta molto ad alcuni fan che hanno commentato mostrando tutto il loro disappunto. C’è chi ha scritto “Ma che commento di poco tatto è?”. O ancora: “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma”.

Tuttavia c’è anche chi ha preso le difese del volto noto di Forum visto che è molto amico sia di Tommaso che di Aurora e quella frase sarà stata detta sicuramente in modo sarcastico. Intanto però Aurora non ha risposto al commento e quindi non si sa come l’abbia presa.

Aurora è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza, si trova al nono mese. C’è grande attesa e commozione in tutta la famiglia, in particolar modo per mamma Michelle.

Qualche giorno fa, le due hanno trascorso qualche ora insieme e la conduttrice ha voluto condividere con i suoi followers il pancione di Aurora. La ragazza indossava un aderente abito che le esaltava il pancione e Michelle si è mostrata estasiata. “Mia figlia è tutta bebè“ – ha detto.