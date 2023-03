Edoardo Donnamaria e la frase su Nikita Pelizon: sul web è polemica

Edoardo Donnamaria finisce nel mirino delle polemiche per via di una frase su Nikita Pelizon

Nel corso delle ultime ore Edoardo Donnamaria è finito nel mirino delle polemiche per via di una clamororsa frase pronunciata nei confronti di Nikita Pelizon. Inutile dire che l’esternazione del vippone al Grande Fratello Vip ha sollevato numerose discussioni sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Questa settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Di recente, a finire al centro della cronaca rosa è stato Edoardo Donnamaria il quale si è lasciato andare ad una clamorosa affermazione nei confronti di Nikita Pelizon.

L’episodio è avvenuto in giardino, mentre i concorrenti, tra una chiacchierata e l’altra, stavano prendendo il sole. Proprio in questo momento Nikita Pelizon, per ammazzare il tempo, ha proposto ai suoi inquilini di organizzare un gioco, la corsa con i sacchi:

Raga facciamo la corsa con i sacchi?

La prima rispondere è stata Antonella Fiordelisi la quale ha considerato la proposta una buona idea e che il gioco si sarebbe potuto realizzare più tardi. Ad un certo punto è intervenuto Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo si è reso protagonista di una frase che di certo non è passata inosservata ai telespettatori. Queste sono state le sue parole:

Sì, l’abbiamo già. Facciamo una nuova versione con il sacco in testa e la cintura qui. Ed inizi tu.

Dinanzi a tali dichiarazioni, Nikita Pelizon non ha replicato. Al contrario, il web è apparso fortemente diviso. Infatti, alcune persone hanno considerato fuori luogo il modo di porsi di Edoardo nei confronti della sua coinquilina, qualcun altro chiede veri e propri provvedimenti. Invece, altri credono che sia stata solamente una battuta. Alfonso Signorini parlerà di tale argomento nel corso delle prossime puntate? Non ci resta che scoprirlo!