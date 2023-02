Nikita Pelizon, il suo staff fa un appello a Sonia Bruganelli: “Siamo stanchi”

Oltre ad essere la concorrente più popolare e chiacchierata al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è anche colei che finisce sempre al televoto. Alla luce di questo, lo staff della gieffina ha deciso di lanciare un appello a Sonia Bruganelli. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nello specifico.

Malgrado abbia fatto di recente il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon finisce sempre nel mirino delle news. Questa volta a rendere la celebre gieffina protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che il suo staff ha diffuso sui social.

Mentre i gieffini vivono la loro esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, ne succedono di tutti i colori al di fuori delle telecamere. Spesso e volentieri, chi gestisce il profilo social dei concorrenti, farebbe di tutto pur di condurre ognuno di loro alla vittoria. Di recente, un gesto simile è stato messo in atto dallo staff di Nikita.

Le parole dei sostenitori di Nikita Pelizon

La diretta interessata si rende protagonista di numerose discussioni con gli altri inquilini e per questo motivo finisce più volte in nomination. Infatti, la Pelizon rischia di abbandonare il reality anche questa settimana insieme a Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Per aiutare la gieffina, il suo staff ha fatto una richiesta specifica a Sonia Bruganelli:

Sonia ti prego, aiutaci tu. Nikita è al televoto da oltre due mesi continui, per una settimana la rendete immune? Vi prego, siamo stanchi.

Successivamente, in una Instagram Stories, i sostenitori della concorrente hanno scritto queste parole:

Sonia unica speranza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli accoglierà la loro richiesta e renderà immune Nikita? Per scoprirlo non ci resta che attendere le puntate del programma condotto da Alfonso Signorini! Il prossimo appuntamento con il GFVip ci sarà stasera su Canale 5.