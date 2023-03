Edoardo Donnamaria escluso dallo studio al GF Vip: scoppia la polemica

Il giovane non è stato accolto in studio come successo con Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Ecco perché.

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip la scorsa settimana a seguito di alcune frasi poco carine dette nei confronti di Antonella Fiordelisi. In molti si aspettavano la sua presenza ieri in studio come successo anche con altri personaggi, ma in realtà non è stato così.

Il regolamento del GF parlava chiaro: chiunque veniva squalificato sarebbe stato escluso anche dalla partecipazione in studio durante le puntate. In questa edizione però la regola è stata violata diverse volte. Prima con Ginevra Lamborghini che ha avuto l’opportunità addirittura di rientrare per alcuni giorni e stare insieme ad Antonino Spinalbanese. Poi lo stesso Giovanni Ciacci è presente in studio.

Per Edoardo invece le cose non sono andate in questo modo. Ieri è stato concesso soltanto l’invio di un videomessaggio ad Antonella ma in studio di lui nemmeno l’ombra. A quanto pare il giovane volto di Forum l’ha presa molto male e si sarebbe scagliato contro gli autori del programma colpevoli di usare due pesi e due misure.

Probabile che la decisione si arrivata dall’alto, ovvero dai vertici di Mediaset che hanno deciso per la tolleranza zero dando al programma maggior rigore. Fatto sta che sui social in tanti si sono scagliati contro questa decisione. “Daniele sbraita, dice parolacce, insulta, lo censurano e gli regalano una cena romantica. Edoardo dice una parolaccia e lo squalificano e non può più venire in studio. Ok grande fratello, ok” – ha scritto un utente.

“Antonella comunque ha sperato fino all’ultimo di vederlo.. piccola, sapessi il bordello che abbiamo fatto qui fuori” – le parole di un fan della coppia.

Insomma davvero strana la decisione del Grande Fratello di accogliere in studio persone squalificate infrangendo il regolamento poi tutto d’un tratto ha deciso di riapplicarlo alla lettera escludendo Edoardo.