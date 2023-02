GF Vip, Ginevra Lamborghini annuncia: “Costretta a passare alle azioni legali”

Nel corso delle ultime ore il nome di Ginevra Lamborghini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato di essere costretta a ricorrere ad azioni legali a causa di alcune minacce ricevute sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Qualche ora fa Ginevra Lamborghini ha fatto un annuncio social che sta facendo parecchio chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex gieffina ha annunciato che, da quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia, è spesso presa di mira dagli haters. Dopo aver espresso il proprio pensiero su alcuni concorrenti, la sorella di Elettra Lamborghini ha annunciato che ricorrerà ad azioni legali per aver ricevuto alcune minacce.

Ospite di Casa Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha espresso il suo pensiero su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Tavassi… lui è un boss, non un leader. È un gran stratega, la prima cosa che mi ha chiesto appena entrata? Mi ha chiesto ‘Ma fuori funziona la coppia tra me e Micol?’. È molto furbo, quando vuole essere cattivo lo è anche troppo.

In seguito a quanto dichiarato a Casa Chi, la sorella di Elettra Lamborghini si è lasciata andare sulla sua pagina Instagram ad un lungo sfogo che non è passato inosservato. Queste sono state le parole dell’ex gieffina:

Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa importante. A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato su alcuni giocatori all’interno della Casa, ho dato un mio parere opinabile.

E, continuando, Ginevra Lamborghini ha aggiunto:

Potete essere d’accordo o meno e argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo. Ve ne riporterò una delle tante, ma direi che è abbastanza per rendere l’idea. Io non mi permetto di giudicare la persona.