Edoardo Donnamaria fatto fuori da Forum? L’indiscrezione

Edoardo Donnamaria si è fatto notare al pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Forum, anche se si è fatto conoscere meglio durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex Vippone è tornato ad occupare le pagine di gossip per un rumor che sta facendo il giro del web.

Edoardo Donnamaria non sarà presente nella prossima edizione di Forum? Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non sia stato confermato nel programma condotto da Barbara Palombelli. A rendere pubblico il rumor è stato Amedeo Venza, il quale ha dichiarato che:

Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘bilancieri’.

Al momento si tratta solamente di un rumor e la notizia non è stata ancora confermata né smentita. Lo stesso Edoardo Donnamaria non si è espresso in merito al gossip che sta circolando in queste ore sul suo conto preferendo rimanere in silenzio.

Forum, Edoardo Donnamaria rivela se le storia del programma sono vere oppure non

Nel corso di una recente intervista Edoardo Donnamaria ha rivelato se le storie di Forum sono vere oppure no. Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip a riguardo: