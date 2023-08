GF Vip, lutto per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Questa notizia è un colpo al cuore”

Nel corso delle ultime ore una terribile notizia ha colpito Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono venuti a conoscenza della prematura scomparsa di una fan che li ha sostenuti fin dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La scomparsa di Emanuela ha rappresentato un vero e proprio colpo al cuore per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Come già anticipato, i due ex Vipponi sono venuti a conoscenza di questo spiacevole evento tramite un tweet condiviso dal marito della donna. Queste sono state le parole dell’uomo a riguardo:

Sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che Manu alle 4,20 di stanotte è deceduta. Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua seconda famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi. Voletevi bene.

Inutile dire che le parole del marito di Emanuela hanno attirato l’attenzione di tutti.

Dopo essere venuta a conoscenza della spiacevole notizia, Antonella Fiordelisi ha voluto rivolgere un pensiero alla donna a cui ha rivolto un ultimo saluto. Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Manu mi ha sempre supportata e seguita nonostante le sue sofferenze. Questa notizia è un colpo al cuore.

Anche Edoardo Donnamaria, visibilmente dispiaciuto per la prematura scomparsa di Emanuela, ha voluto rivolgere alla donna un ultimo saluto con queste parole:

Non credo di poter fare di più che mandare un grosso abbraccio alla famiglia di Manu.

Così come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, anche tutti i fan dei Donnalisi si sono uniti al dolore della famiglia di Emanuela per quanto accaduto.