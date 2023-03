In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip si sta parlando molto della vicenda Edoardo Donnamaria che avrebbe toccato il seno a Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi non ne vuole più sapere di lui.

Durante un confronto che si è avuto tra i tre in puntata, Antonella ha detto chiaro e tondo: “Non mi sono fidata mai della Murgia, ma il problema è anche Edoardo. Io lo avvertivo lontano e avevo percepito che non vuole stare con me. Mi svegliava solo per darmi la buonanotte e stava sempre con gli altri. Ora capisco il perché del van. Non mi aspettavo le toccatine. Io non permetterò a me stessa di stare una persona così. Io voglio chiudere con uno come lui”.

Fonte: web

La stessa Nicole poi eliminata al televoto, in una storia Instagram si è difesa dicendo a riguardo Antonella:

“Sento lei parlare di me come carnefice, come donna di pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma la verità salirà a galla”.

Ma su Edoardo c’è in ballo anche un’altra questione. Qualche giorno fa Onestini entrando in giardino e parlando con Edoardo ha tirato in ballo un episodio passato di un presunto litigio tra il volto di Forum e Fedez.

Edoardo ha voluto subito fare chiarezza spiegando come sono andate le cose realmente. “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato!” – le parole di Donnamaria che ha concluso dicendo che poi i due hanno anche scherzato.

Quindi Edoardo ha chiarito che non c’è stato alcun litigio grave con Fedez come aveva alluso Onestini.