Fedez, la rivelazione del cantante spiazza tutti: “Ho questo problema da un po’ di tempo”

Fedez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il nome del cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entra la presunta crisi con Chiara Ferragni. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Dopo alcuni giorni di assenza Fedez è tornato sui social e si è lasciato andare ad uno sfogo che non è di certo passato inosservato. Il marito di Chiara Ferragni si è infatti scagliato contro Selvaggia Lucarelli, la quale ha accusato il cantante per fare beneficenza per Carlo De Benedetti.

Queste sono alcune delle parole che il marito dell’imprenditrice digitale ha rivolto contro alla nota giornalista:

Io in realtà faccio beneficenza per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi.

Durante le Instagram Stories condivise da Fedez, però, a tutti non sono passati inosservati alcuni comportamenti del cantante.

Fedez ha infatti confessato di avere la balbuzie. Queste sono state le parole che il marito di Chiara Ferragni ha rivolto ai suoi followers durante lo sfogo contro Selvaggia Lucarelli:

Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto un po’ a formulare una frase.

E, continuando, il cantante ha aggiunto:

Io grazie a quello che ho fatto con Tog sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno. L’azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite dell’uovo e le ha date alla Fondazione Fedez che donerà altri soldi e a breve uscirà un comunicato per spiegare come.

Non è la prima volta che Fedez confessa di avere questo problema. Qualche giorno fa, infatti, in occasione del lancio del suo nuovo podcast Wolf, il marito di Chiara Ferragni ha rivelato ai suoi followers: