Edoardo Tavassi ha ceduto al ritocchino: ecco cosa si è rifatto

Edoardo Tavassi è sicuramente uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina è approdato in Honduras insieme alla sorella ed ora sta partecipando da solo a seguito del ritiro dell’ex gieffina.

Edoardo si sta facendo amare molto sia dai colleghi naufraghi che dal pubblico a casa. La sua simpatia mette buonumore e non ci sono dubbi che sia uno dei favoriti per la vittoria finale.

Recentemente ha dato anche dimostrazione di altruismo accettando di rasarsi i capelli a zero in cambio di una porzione di lasagne e club sandwich per lui e per tutti i naufraghi presenti.

Edoardo prima di sbarcare sull’isola aveva detto di partecipare per due motivi: dimagrire e trovare l’amore. Se nel primo caso ovviamente le cose stanno andando bene ed era inevitabile perdere peso vista la razione di cibo giornaliera che è costretto a mangiare, lo stesso non si può dire per l’amore.

Fonte: web

A dire il vero l’ingresso di Mercedesz Henger aveva smosso un po’ le acque e la stessa figlia di Eva aveva mostrato interessamento nei confronti di Edoardo.

Poi il sospetto che Mercedesz fosse fidanzata fino a pochi giorni prima di sbarcare in Honduras ha fatto allontanare Edoardo ed ora il rapporto tra i due si è raffreddato.

Edoardo Tavassi: ecco cosa si è rifatto

Edoardo ha mostrato di tenere molto al look e come sua sorella Guendalina anche lui non ha resistito al ritocchino. Qualche anno fa infatti sembra che si sia recato in Turchia dove c’è una clinica estetica e si è fatto impiantare delle capsule dentarie mettendo a posto i suoi denti. Ecco perché adesso Edoardo può sfoggiare un sorriso smagliante con dei denti perfetti, allineati e bianchi.

Ve lo aspettavate questo piccolo segreto?