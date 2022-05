Mercedesz Henger in lacrime all’Isola Dei Famosi: il messaggio della madre dalla clinica

Eva Henger invia un messaggio a Mercedez Henger direttamente dalla clinica in cui è ricoverata

Senza alcuna ombra di dubbio Mercedesz Henger è una delle concorrenti più chiacchierate e stimate all’Isola Dei Famosi. Nel corso della puntata più recente del programma condotto da Ilary Blasi, l’influencer è scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato il messaggio della madre dalla clinica in cui è ricoverata. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lo scorso 29 aprile, Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono state vittime di un brutale incidente stradale in cui hanno rischiato di perdere la vita. Attualmente il celebre personaggio televisivo è ricoverato presso la clinica Villa Parioli a Roma. Malgrado il tragico episodio, Mercedesz Henger aveva deciso lo stesso di iniziare la sua avventura in Honduras.

Nella puntata più recente dell’Isola Dei Famosi, Ilary Blasi ha convocato Mercedesz Henger in Palapa per parlare di Eva Henger. Queste sono state sue le dichiarazioni in merito al triste accaduto che ha coinvolto la donna:

Mia madre ha avuto un incidente, quindi ho titubato molto sulla mia decisione del venire o meno qui sull’Isola. Mi sono spaventata, stavo svenendo quando mi è stato detto di questa cosa. Ho chiesto a mia madre se preferiva che rimanessi con lei, ma lei mi ha detto di vivermi questa esperienza. Negli ultimi anni, abbiamo avuto un periodo di distacco quasi totale. Non abbiamo parlato per due anni. Quando ci sono problemi di questo tipo, passa tutto in secondo piano. Tutto l’amore seppellito sotto la rabbia risbuca e la rabbia scompare. Anche se un pochino mi fai arrabbiare, ti voglio bene mamma.

In un secondo momento è arrivato il dolce messaggio di sua madre direttamente dalla clinica a Roma in cui è ricoverata e inutile dire che la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime per l’emozione: