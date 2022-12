Edoardo Tavassi, la mamma è un ex volto noto della televisione: ecco dove l’avevamo già vista

La signora Emanuela in passato è stata protagonista in diverse trasmissioni e film. Ecco quali.

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip c’è stata una splendida sorpresa per Edoardo Tavassi che in giardino ha ricevuto la visita di sua mamma Emanuela.

La donna si è mostrata bellissima e in ottima forma ed ha dato vita ad un simpatico siparietto con il figlio. Anche lei infatti conserva quel suo lato ironico che fa divertire molto il pubblico.

Fonte: Mediaset

“Sei simpaticissimo, sei te stesso sempre, come ti conosciamo. Con Micol, mi devi dire qualcosa? Te l’aveva detto quella della mano che avresti trovato una persona importante. Però impara a comportarti bene con le donne. Con Micol devi essere dolce, carino. Le cose vostre tenetevele per voi. Non andare a spiattellare a certe persone. Per il resto, sei fortissimo. Mi fai conoscere mia nuora? Non ti ho mai visto guardare una ragazza come guardi Micol” – ha scherzato Emanuela prendendo in giro il figlio.

Mamma di Edoardo Tavassi: dove l’abbiamo già vista

In realtà non tutti sanno che Emanuela Fuin ha un passato nel mondo dello spettacolo. Da giovane è stata infatti una delle “ragazze coccodé” della celebre trasmissione di Renzo Arbore e Nino Frassica Indietro tutta.

Ma non solo, l’abbiamo poi vista protagonista in L’araba fenice e Fantastico 10 e nel ruolo di attrice nella celebre fiction Commesse, al fianco di Sabrina Ferilli, Nancy Brilli e tante altre, e in film come Palla al centro e Un tassinaro a New York.

Dopo gli anni celebri è un po’ uscita dai radar. Ha avuto Edoardo da giovanissima quando aveva 17 anni. Oggi resta comunque molto seguita sui social dove vanta oltre 40mila followers. Sul suo profilo social pubblica molti episodi di vita quotidiana vissuti con la leggerezza che da sempre la contraddistingue.