Madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi, sapete chi è? È famosa

Guendalina ed Edoardo Tavassi abbiamo avuto modo di vederli in azione all’Isola dei Famosi. Se l’ex gieffina ha lasciato la scorsa settimana per fare ritorno a casa, Edoardo invece è rimasto in Honduras a contendersi la vittoria finale.

Guendalina ed Edoardo ovviamente non li abbiamo conosciuti all’Isola dei Famosi, entrambi nutrivano già una discreta popolarità. Non tutti sanno però che sono figli di una mamma famosa.

Emanuela Fuin, mamma di Guendalina ed Edoardo che oggi è una bellissima donna di 55 anni, è stata per diverso tempo nel mondo dello spettacolo.

Ha esordito negli anni 80 come una delle ragazze coccodè nel programma cult di Renzo Arbore e Nino Frassica Indietro tutta. Ha poi lavorato ad altre trasmissioni del piccolo schermo come L’Arabe Fenice e Fantastico.

Emanuela ha recitato anche alcune parti in diversi film di successo come Palla al centro, Un tassinaro a New York, Belli Freschi, La più bella del reame e la fiction Commesse sulla Rai.

Ha inoltre girato diversi spot pubblicitari per una nota marca di gelati. Insomma una carriera di tutto rispetto che ha deciso poi di accantonare nel momento in cui ha conosciuto ed ha sposato il facoltoso avvocato romano Luciano Tavassi da cui ha avuto appunto due figli: Edoardo nel 1985 e Guendalina l’anno dopo.

Purtroppo il matrimonio tra Emanuela e Luciano non è andato nel migliore dei modi ed in più la donna ha dovuto fare i conti con una lotta per il mantenimento dei figli.

“Guendalina fu portata via dal padre e dopo sei mesi che non avevo sue notizie un giudice decise di chiederle con chi volesse stare. Fu affidata al padre ma io la seguivo e la amavo a distanza e tra noi c’è sempre stato un forte legame. Come col fratello, visto che era stata separata anche da lui” – ha detto Emanuela in una recente intervista.