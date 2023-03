Edoardo Tavassi, quel gesto nei confronti di Nikita che ha indignato i fan

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip. Dopo sei mesi di permanenza nella casa si avvia alla conclusione anche questa edizione ricca di colpi di scena e squalifiche. Sono stati davvero tanti gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento degli autori del programma che hanno deciso poi per la squalifica.

L’ultima polemica è nata attorno ad Edoardo Tavassi che si sarebbe reso protagonista di un gesto poco carino nei confronti di Nikita Pelizon. Da quando Antonella Fiordelisi ha abbandonato la casa Nikita è rimasta senza amici stretti ed è costretta a trascorrere molto tempo con i concorrenti rimasti in casa, anche con quelli che non gli stanno proprio molto simpatici.

Fonte: web

Da quando sono rimasti in pochi, i concorrenti hanno deciso di pranzare e cenare sull’isola della cucina dove, però, non c’è spazio per tutti. Così qualche ora fa è successo che Edoardo ha dovuto lasciare il posto a Nikita e per farlo, lo ha fatto in modo molto sgarbato.

Il fratello di Guendalina dopo essersi alzato, ha ceduto lo sgabello a Nikita ma, avendo le mani occupate gliel’ha ceduto con i piedi. In realtà, Nikita ha ringraziato Tavassi, ma il web non ha gradito il modo in cui le avrebbe dato lo sgabello.

Su Twitter il video è diventato subito virale con i fan di Nikita che hanno puntato il dito contro Edoardo per il gesto maleducato che ha commesso. I fan non solo hanno criticato l’atteggiamento di Tavassi, ma hanno esortato anche gli altri fan dei concorrenti eliminati a votare la Pelizon per regalarle la finale.

In realtà in casa nessuno si è accordo di questo gesto, nemmeno Nikita che anzi ha ringraziato Edoardo per avergli ceduto lo sgabello. Crediamo che il concorrente abbia fatto quel gesto in buona fede senza nemmeno rendersene conto.