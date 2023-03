GF Vip, la mamma di Nikita Pelizon critica Daniele Dal Moro, lui sbotta sui social: ecco cosa è successo

Dopo essere stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex gieffino è tornato ad occupato le pagine di gossip in seguito alla reazione che ha avuto dopo che la mamma di Nikita Pelizon lo ha criticato pesantemente.

La mamma di Nikita Pelizon è finita al centro di una vera e propria polemica dopo alcune parole spese nei confronti di Daniele Dal Moro. La donna, tramite Twitter, ha scritto alcune parole che non sono passate inosservate al popolo del web e in particolar modo al diretto interessato:

Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, cose di questo genere. Mia madre era bipolare. Quindi io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva. Quando si arrabbiava e quando stava buono e dolce con Nikita. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito altrimenti non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo studiato. Lei lo sente dentro. Se si è messa vicino a lui, sapeva che lui aveva bisogno.