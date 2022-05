Edoardo Tavassi si rasa a zero. E la nipote scoppia in lacrime davanti la tv

Il fratello di Guendalina ha accettato la sfida in cambio di tre pasti completi sull'Isola dei Famosi.

Se Guendalina ha deciso di tornare a casa, il fratello Edoardo Tavassi è invece rimasto in Honduras e sta portando avanti la sua avventura all’Isola dei Famosi.

Il fratello della showgirl è uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione grazie alla sua simpatia e disponibilità nei confronti del gruppo.

E anche durante la scorsa puntata Edoardo ha dato dimostrazione di altruismo accettando di compiere un gesto insolito: rasarsi a zero in cambio di di tre pasti completi per tutto il gruppo. I pasti comprendevano: lasagne venerdì, salsicce con patatine sabato ed hamburger domenica.

Edoardo non ha avuto dubbi sulla scelta ed ha accettato senza problemi di farsi rasare. Ad eseguire il taglio le mani di Carmen Di Pietro.

Fonte: web

Da casa ad assistere alla scena anche ovviamente Guendalina che quanto a tagli di capelli ne sa qualcosa. Durante la sua permanenza infatti lo stesso Edoardo tagliò la punta dei capelli dell’ex gieffina che andò su tutte le furie vista l’amore che nutre verso la sua acconciatura.

“Ho sentito di una prova con Edoardo e delle forbici? Wow! Quando glielo avevo proposto io lui mi aveva risposto ‘non mi taglierò mai i capelli’. Ora invece se li taglia! Faccio un casino! Quando io mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli mi ha detto ‘non sei sportiva, sei permalosa, ma che te ne frega!’ – ha urlato Guenda sui social.

E il taglio di capelli di Edoardo pare non sia piaciuto nemmeno alla figlia di Guendalina Chloe che è scoppiata a piangere.

“Chloe perché piangi?“ – ha chiesto Guendalina. A quanto pare alla bambina non piace lo zio rasato a zero.

E Guendalina tornata in Italia la prima tappa l’ha fatta dal parrucchiere per farsi aggiustare i danni creati da Edoardo. L’ex gieffina ha ritrovato anche le extension ed ora sfoggia dei capelli mozzafiato.