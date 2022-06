Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi: il toccante saluto a Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis

La semifinale dell’Isola dei Famosi ha decretato l’addio di Edoardo Tavassi dal programma. Il fratello di Guendalina è stato costretto al ritiro ad un passo dalla finale a causa di un grave problema ad un legamenti del ginocchio.

Edoardo dalla Palapa ha incontrato le due persone con cui ha legato di più sull’isola per comunicargli la triste notizia. Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis hanno accolto con molta tristezza e dispiacere la notizia dell’addio di Edoardo visto che i tre volevano arrivare insieme fino alla fine. Il momento dell’annuncio è stato molto emozionante.

“Quello che avete visto di me, ero io al 100%. Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. La finale l’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro” – ha detto Edoardo spiegando cosa fosse successo.

Fonte: web

Poi Ilary gli ha chiesto di dire il suo pensiero su Carmen e Nicolas e le parole spese da Edoardo sono state molto toccanti.

Edoardo Tavassi, la frase toccante su Carmen Di Pietro

“Carmen sei una persona meravigliosa, sei positiva, porti il sorriso sempre. Sei una mamma meravigliosa hai cresciuto uno dei migliori ragazzi che abbia mai conosciuto, un ragazzo incredibile, ce ne vorrebbero a miliardi di mamme come te” – ha detto.

Su Nicolas Vaporidis invece: “Nicolas, io e te siamo proprio all’opposto, ma abbiamo trovato un equilibrio. Ci siamo mischiati e siamo diventati una cosa cosa, io senza te, i tuoi discorsi motivazionali, non sarei mai arrivato fino a qui, abbiamo fatto tutto insieme, mancava solo che ci baciavamo qua. Ad agosto vengo a Londra, al ristorante tuo, mi fai conoscere Ali, e quando ti sposi vengo al tuo matrimonio, poi magari Ali c’ha pure una amica me la fai presentare”.

Le parole hanno emozionato molto Nicolas che con la poca voce che è riuscito a tirare fuori ha ringraziato Edoardo per le belle parole: “Avrei voluto che non se ne andasse, sognavamo questo momento da mesi. Edoardo mi ha permesso di essere me stesso, ci siamo aperti, ci siamo raccontati le nostre vite, gli voglio davvero un bene dell’anima”.