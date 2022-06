Edoardo Tavassi rompe il silenzio: “Ecco cosa penso di Nicolas Vaporidis”

Il naufrago ritiratosi per un problema al ginocchio ha confessato cosa pensa dell'amico naufrago.

Edoardo Tavassi è stato uno dei personaggi più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Se non fosse stato costretto al ritiro nel corso della semifinale molto probabilmente sarebbe stato uno dei favoriti per la vittoria finale.

Purtroppo per lui l’avventura in Honduras si è conclusa anzitempo a causa di un problema al ginocchio che ha reso incompatibile la sua permanenza sull’isola.

Durante la scorsa puntata il momento dell’addio di Edoardo Tavassi è stato uno dei più toccanti ed emozionanti di tutta l’edizione. In Palapa sono stati chiamati i suoi due compagni di avventura con cui ha legato di più: Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis.

Entrambi appena hanno saputo del ritiro di Edoardo ci sono rimasti malissimo. Carmen in particolare è scoppiata in lacrime attribuendosi la colpa dell’infortunio visto che Edoardo si è fatto male proprio per dare una mano alla showgirl.

Anche Nicolas è apparso molto dispiaciuto per l’addio dell’amico. Ha ribadito che tutti e tre speravano di arrivare in finale insieme ma purtroppo questo non sarà possibile.

Edoardo ha poi fatto un commento su di loro e le sue parole sono state emozionantissime. Su Carmen Di Pietro si è complimentato per la gioia, la positività che ha portato sull’isola e anche per come è riuscita a crescere suo figlio Alessandro.

Su Nicolas Vaporidis Edoardo ha ammesso di essere l’opposto di lui eppure si sono ritrovati sin da subito creando una sintonia incredibile. Edoardo ha confessato che appena finirà la loro avventura volerà a Londra per recarsi al ristorante dell’attore.

Un’amicizia premiata anche dai canali social di Canale 5. Il profilo Instagram del canale Mediaset ha celebrato la loro amicizia riportando le parole dello stesso Edoardo. “Io e te siamo l’opposto” e poi “Adesso siamo una cosa sola”. Parole molto emozionanti.