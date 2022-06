Isola dei Famosi: il compenso di Nicolas Vaporidis è da urlo

Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis guadagna una somma altissima a puntata. Quest’anno tra i protagonisti assoluti troviamo l’attore Nicolas Vaporidis. Il programma televisivo in questa stagione ha portato a galla non poche discussioni.

Protagonista di tanti film come: “Notte prima degli esami”, “Come tu mi vuoi”, “Iago”, “Maschi contro femmine” e molti altri, Nicolas ha intrapreso anche questa nuova avventura. Una partecipazione per niente scontata quella dell’attore al programma di Ilary Blasi, infatti non aveva mai espresso il desiderio di partecipare ad un programma così distante dal suo lavoro.

Anche negli anni precedenti sono state molte le polemiche riguardo alla somma di denaro percepita dai protagonisti del programma, ritenuta veramente eccessiva dai telespettatori.

Sicuramente è un programma molto impegnativo, mai come in questo anno, poiché è stata un’edizione molto lunga che ha visto non poche persone farsi male o avete malori, quindi ci vuole parecchia forza fisica e coraggio.

Un programma che ti mette alla prova non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Si è costantemente messi alla prova con e contro compagni di viaggio con i quali non sempre si può andare d’accordo. Ma tutti questi sforzi valgono effettivamente tutti i soldi che il programma dà ai naufraghi ad ogni puntata per la loro presenza sullo schermo?

Anche nel caso dell’attore, la maggior parte dell’opinione pubblica sembra essere d’accordo su una sola cosa, ovvero che il denaro in gioco è veramente troppo. Fino ad ora il pubblico ha apprezzato veramente la partecipazione di Nicolas e il suo modo di approcciarsi.

Ma non tutti, perché proprio Guendalina ha avuto da ridire e ha speso parole forti: “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash. Lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi. Noi siamo dei poracci trash”. Quindi, secondo l’ex naufraga, si parla di tantissimi soldi, alcuni sostengono addirittura 10mila euro a settimana. Ma queste rimango solo voci che girano, nessuno del programma ha prove fondate.