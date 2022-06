Edoardo Tavassi scarica Mercedesz Henger: “Una falsa”

Edoardo Tavassi è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell’Isola dei Famosi. Durante la sua permanenza sull’isola ha avuto modo di avvicinarsi molto a Mercedesz Henger.

La giovane è sembrata sin dall’inizio molto interessata a lui tanto che una volta terminata la loro avventura in molti credevano che la coppia si sarebbe vista a Roma. E invece a quanto pare questo incontro potrebbe non essere poi così scontato.

Stando alle parole dette da Edoardo a ThePipol il giudizio su Mercedesz sembrerebbe cambiato. Alla specifica domanda “Tra Mercedesz e Estefania chi scegli?” il fratello di Guendalina non ha avuto dubbi:

“Sicuramente Estefania! La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno”.

Fonte: web

Tra Estefania ed Edoardo a quanto pare nel resort che li ha accolti dopo la loro avventura è successo qualcosa anche se i due non hanno né confermato né smentito.

Edoardo ha usato parole di apprezzamento anche nei confronti di Ilary Blasi. “Se la inviterei a cena? Ci andrei a vivere! Lei è la donna della mia vita. È la migliore di tutte! Faccio un appello a lei: “Adottami! Mettimi anche in uno sgabuzzino a casa Totti. La adoro, è unica” – ha detto.

Infine tornando sulla loro avventura si è detto soddisfatto di quanto ha fatto.

“Sono soddisfatto del mio percorso. Molto, ho dato tutto. Sono anche stata felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio! Se c’è qualcuno che proprio non voglio più rivedere Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai”.