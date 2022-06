Ilary Blasi rompe il silenzio e svela il suo naufrago preferito

A conti fatti la conduttrice ha svelato per chi faceva il tifo.

Altro personaggio molto amato sull’Isola dei Famosi è stato Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha conquistato tutti con la sua simpatia e ironia e non ci sono dubbi che se non fosse stato costretto ad abbandonare anzitempo il gioco se la sarebbe giocata fino alla fine per la vittoria finale proprio con il suo carissimo amico Nicolas Vaporidis.

Si perché i due hanno legato molto durante la loro permanenza in Honduras ed hanno intenzione di proseguire la loro amicizia anche fuori. Edoardo purtroppo ha dovuto lasciare in semifinale a causa di un problema al ginocchio.

Problema che però durante il suo ritorno in studio sembrava già passato. In molto hanno notato come Edoardo sembrava guarito, energico e camminava normalmente senza stampelle o tutori.

E sul web le menti più fantasiose hanno anche parlato di una scelta della produzione di far ritirare Edoardo per spianare la strada alla vittoria a Nicolas Vaporidis.

“Boh sta cosa che ora non ha più niente alla gamba mi puzza un po’” – ha scritto un utente. “Ma non aveva subito un grave infortunio? Cammina meglio di me! Mah!” – ancora.

“Ma non ti eri rotto i legamenti? Mah a questo punto è evidente che è tutto pilotato e deciso a tavolino” – un altro commento apparso su Twitter durante la finale.

E durante l’accoglienza in studio Ilary Blasi si è sbilanciata facendo una confessione. Una conduttrice si sa deve essere sempre imparziale durante la conduzione del reality. Ma in finale giochi ormai fatti Ilary ha accolto con felicità il ritorno di Edoardo in Italia confessando che lui è sempre stato il suo personaggio preferito sull’isola.

Una confessione rara da parte della conduttrice che a conti fatti ha voluto esprimere la sua preferenza. Ma un’altra persona che apprezza molto Edoardo è anche Alfonso Signorini che a quanto pare vorrebbe portarlo al Grande Fratello Vip nella prossima edizione in partenza a settembre.