Elena D’Amario, grave lutto per la ballerina: il triste annuncio sui social

Grave lutto per Elena D’Amario. Nel corso delle ultime ore, è venuto a mancare una persona a lei molto cara. Ad annunciarlo è stata la stessa ballerina attraverso i suoi canali social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio , Elena D’Amario è uno dei volti televisivi più amati e popolari. Di recente, la ballerina di Amici è stata colpita da un grave lutto. Pertanto, di recente è venuta a mancare la sua amata nonna. A diffondere il triste annuncio sui social è stata lei stessa.

Nel dettaglio, la D’Amario ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae la sua cara nonna con suo marito. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia per rivolgerle l’ultimo saluto:

Ora siete di nuovo insieme.

Ciao Nonna. Ti amo e ti amerò sempre. Non voglio stare senza Te.

Voglio immaginarvi così, Nonno sotto braccio a Te…legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’Amore più puro.

Grazie. Tua per sempre E.

Elena D’Amario: la vita sentimentale

Nel corso di quest’estate Elena D’Amario è finita al centro della cronaca rosa per via del suo presunto flirt con Massimiliano Caiazzo. Pertanto, per molto tempo si vociferava che il celebre volto di Amici di Maria De Filippi si frequentava con l’attore di “Mare Fuori”.

Circa un mese fa, la ballerina ha reso noto il suo fidanzamento con Massimiliano Caiazzo attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. In ogni modo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. D’altronde la D’Amario sembra essere una persona molto riservata, legata alla propria famiglia e alla persona le più care.