Intervistata da Silvia Toffanin, a Verissimo, Elena D’Amario si messa a nudo, raccontando alcuni aneddoti del suo passato, ma anche i progetti per il futuro. La ballerina di Amici di Maria De Filippi, da poco in libreria con il suo primo romanzo, negli anni ha conquistato il pubblico.

Tutti ricorderanno l’esperienza della ragazza a tempi di Amici quando era solo un’allieva, proprio durante il suo percorso nel talent show, oltre ad una formazione meravigliosa nella danza, ha anche incontrato il suo primo amore, Enrico Nigiotti.

Il cantautore, al tempo, abbandonò il programma per permettere alla ballerina di accedere alla finale: un gesto d’amore che ancora oggi la bellissima Elena D’Amario ricorda con grandissimo affetto. A Silvia Toffanin ha confessato:

Il mio primo grande amore l’ho vissuto ad Amici, con Enrico Nigiotti. Lui fece un gesto bellissimo. Mi lasciò il posto. Forse è l’atto di romanticismo più romantico nella storia dei talent credo. Però col senno di poi quel gesto forse non mi ha tanto convinta. Perché lì per lì io ricordavo questo senso di forte dispiacere nei suoi confronti, perché ho un grande rispetto per l’arte che fa e per come la fa. Ma già da allora io lo stimavo tantissimo e mi dispiaceva che lui mi lasciasse il posto.”