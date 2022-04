Elena Santarelli a Dubai: ecco quanto costa una notte nel Jumeirah Al Naseem

A Pasqua Elena Santarelli è volata a Dubai soggiornando in uno degli hotel più costosi della città

Senza alcuna ombra di dubbio, Elena Santarelli è una delle showgirl più amate e stimate all’interno del mondo del cinema. La modella ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua fuori dall’Italia e come meta ha scelto Dubai soggiornando in uno degli hotel più lussuosi della città. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Numerosi sono i vip che nelle vacanze pasquali hanno colto l’occasione per organizzare una breve vacanza. Per esempio Elena Santarelli ha deciso di volare a Dubai e soggiornare in uno degli hotel più costosi della città. Si tratta di un resort vicino al mare caratterizzato da palme, terrazze e piscine private.

Nello specifico, Elena Santarelli ha soggiornato nel Jumeirah Al Naseem. Nel resort da sogno una stanza Delux è ampia 51 metri quadri e si affaccia sul giardino. Tuttavia, per chi vuole godere di altri vantaggi c’è la camera Superior Familiare la quale è dotata di una piscina privata. Per quanto riguarda i costi, la camera Delux ha un prezzo che va oltre i 4 mila euro a notte mentre quella Superior Familiare va oltre i 4400 euro.

Non è tutto. Coloro che decidono di soggiornare nell’hotel di lusso possono anche prenotare per la suite con la terrazza tramite cui si può accedere direttamente alla piscina privata. Il prezzo di quest’ultima? Oltre seimila euro.

Elena Santarelli: i look a Dubai

Elena Santarelli ha colto l’occasione della vacanza a Dubai per sfoggiare i suoi look estivi. Nel pomeriggio la showgirl ha indossato un completo color pastello firmato Amotea abbinando il tutto ad un paio di sandali Hermés. Invece, durante la sera ha optato per un outfit animalier. Inutile dire che la modella ha documentato il tutto pubblicando una serie di foto sul suo profilo Instagram.