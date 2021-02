Elena Santarelli, come sta dopo il tumore il figlio Giacomo

In una lunga intervista a Verissimo Elena Santarelli ha mostrato il suo coraggio e ha raccontato come sta andando la battaglia del figlio Giacomo. Il piccolo è guarito, ma la showgirl si è comunque lasciata andare ad un lungo sfogo.

Intervistata da Silvia Toffanin l’argomento è stato molto dibattuto. La showgirl può tirare un sospiro di sollievo, tuttavia, non si toglie dalla testa il decorso degli altri bambini che purtroppo non è stato uguale a quello del figlio.

La moglie di Bernardo Corradi ha ricordato le immagini e il dolore che si prova stando nelle corsie dell’ospedale:

“Se io ce l’ho fatta non significa che non penso alle altre persone che ho conosciuto e che hanno combattuto una battaglia simile. Loro fanno parte della mia vita, è davvero difficile gestire le emozioni e anche quando hai delle amiche, che non arrivano a vedere la stessa fine, è difficile chiamarle e chiedere come stanno, o magari raccontare che Giacomo ha preso un bel voto a scuola. Delle volte non ci riesco, faccio fatica. Loro sono bravissime, sono loro a dirmi di essere sempre la stessa, di continuare andare avanti, di chiacchierare, e di non sentirsi come mi sento. Sto bene, ma ogni tanto qualche lacrima scende”

E per chi la definisce una mamma coraggio, la donna rettifica. Niente di speciale: ha solo tirato fuori la forza che ogni mamma avrebbe di fronte ad un evento così tragico nella vita del proprio figlio.

Non sono mamma coraggio, non sono nulla di speciale, ogni mamma lo farebbe. Ci sono delle madri che non basterebbero sei puntate di Verissimo per raccontare quello che fanno, nonostante tutto.

Elena Santarelli ha anche raccontato il giorno in cui ha appreso che il peggio era passato.

“Quando mi ha chiamato la dottoressa per dirmi che era andato tutto bene, ho avuto un crollo emotivo, ero in macchina e ho accostato. Ho chiamato tutta la mia famiglia, ho anche pubblicato un post sui social, perchè ci sono tante persone belle lì, ci sono anche degli haters, ma chissene… sono quattro gatti. L’amore che ho ricevuto da lì non lo dimenticherò. Noi mamme non possiamo fare tutto, delle volte dobbiamo necessariamente chiedere consiglio a degli esperti, come abbiamo fatto noi con la psicologa”