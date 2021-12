In occasione dell’arrivo delle feste natalizie, la maggior parte dei personaggi famosi hanno mostrato sui social la loro casa decorata per il Natale. Tra questi ultimi non poteva mancare Elena Santarelli la quale ha riempito di fantastiche decorazioni la sua dimora. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elena Santarelli è pronta per le feste natalizie. Senza alcuna ombra di dubbio, la celebre showgirl non ci ha pensato due volte a mostrare la propria abitazione sui social decorata in perfetto stile natalizio. Dalle immagine s Instagram, nel soggiorno si intravedono un grande albero e una statua di Babbo Natale.

In occasione dell’arrivo del Natale molti vip hanno provveduto a decorare al meglio le loro case. Sui social è diventata quasi una gara a chi si impegna di più nel creare gli addobbi natalizi migliori. Tra i personaggi famosi che hanno mostrato le loro decorazioni in rete c’è stata Paola Turani: la modella da poco diventata mamma ha optato per qualcosa di grandioso per per il primo natale insieme al piccolo Enea.

Si è impegnata anche Chiara Ferragni la quale ha allestito il suo lussuoso appartamento con un mese di anticipo. Invece, per quanto riguarda Elena Santarelli ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram in cui si intravedono gli addobbi che ha inserito nella sua abitazione.

La casa di Elena Santarelli si trova al centro di Roma ed è arredata in stile moderno. Nel bel mezzo del suo salotto si intravede un grande albero di Natale con effetto neve e decorato con palline e luci rosse e argento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Intorno ad esso poi ci sono una serie di oggetti in stile natalizio, Tra questi ultimi una pianta con larghe foglie rosse, la classica stella di Natale. Accanto ad essa possiamo osservare un statua di Babbo Natale. Insomma, sembra Elena Santarelli e tutta la sua famiglia siano pronti per trascorrere al meglio questo Natale 2021.