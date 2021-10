Elena Santarelli ha vissuti degli anni difficilissimi, il figlio ha avuto un cancro molto difficile da combattere e la sua battaglia è andata avanti a lungo. Adesso Giacomo sta bene, ma c’è ancora qualcuno che sui social gli augura di tornare a soffrire.

Si tratta di una stalker di Elena Santarelli che la perseguita da anni. Ora, la showgirl stufa di queste parole ha chiesto aiuto ai suoi follower per segnalare l’ennesimo profilo fake della persona che augura la more a suo gli.

Posso soltanto chiedervi di segnalarla in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce. Lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro.

Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!

In suo suporto è arrivata anche Costanza Caracciolo che ha ripreso le parole dell’amica aggiungendo: “Questa è gente marcia dentro, Instagram non può dare la possibilità a queste mer..e di potersi esprimere così per nessun motivo al mondo. Instagram deve chiedere un documento punto.”