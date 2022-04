L’attrice italiana Elena Sofia Ricci stava per morire. Ha rischiato davvero la morte qualche tempo fa a causa di una serie di disturbi che hanno compromesso seriamente la sua salute. Il racconto drammatico dell’attrice arriva ad anni di distanza da quei terribili momenti nei quali ha realmente pensato di non farcela.

A fine marzo l’attrice ha compiuto 60 anni. Pochi giorni dopo aver festeggiato, in occasione di un’intervista rilasciata ai giornalisti de Il Fatto Quotidiano, la donna ha rivelato alcuni aneddoti riguardanti la sua vita che non aveva mai svelato a nessuno.

Tra questi, anche un racconto drammatico che riguardava un grave problema di salute avuto qualche tempo fa. L’attrice, amatissima anche per il suo ruolo da protagonista nella fiction tv “Che Dio ci aiuti” ha rivelato di aver rischiato di morire.

Un anno fa l’attrice ha avuto paura per la sua vita. I medici l’hanno tenuta in ospedale per scongiurare il peggio, ma per fortuna tutto si è risolto.

L’anno scorso stavo per morire per un’infezione grave, causata da una serie di farmaci presi per curare una cisti nella colonna vertebrale che mi stava paralizzando. Sono rimasta alcuni mesi in ospedale.

Elena Sofia Ricci stava per morire: non vuole nemmeno saperne niente di interventi chirurgici

Nell’intervista l’attrice ha parlato anche di interventi chirurgici di tipo estetico.

Ho troppa paura, altrimenti sarei intervenuta sul collo. Per fortuna non ho ceduto, adesso posso interpretare il ruolo di Teresa Battaglia. A proposito di questa protagonista, si tratta di una sessantenne non curata. Un personaggio nato dalla meravigliosa penna di Ilario Tuti.

L’attrice, che ha anche avuto il Covid di recente, farà parte del cast di Che Dio ci aiuti 7, come rivelato dal produttore della Lux Vide, Lucas Bernabei: