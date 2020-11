Durante la trasmissione Tale e Quale Show, condotta da casa da Carlo Conti, Elena Sofia Ricci ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19, in diretta tv. La bellissima attrice italiana ha partecipato allo show come quarto giudice per la semifinale. Nel corso della puntata, si è aperta riguardo la sua esperienza, raccontando di aver avuto il Coronavirus a marzo, ma di averlo scoperto soltanto dopo:

Anche io ho toccato il virus con mano nello scorso marzo. Non me ne sono accorta. O meglio, ho avuto la percezione di qualcosa di diverso, ma eravamo in lockdown e non sapevo di averlo contratto. L’ho saputo a giugno, quando ho fatto i sierologici. È giusto dire che si tratta di un virus b******o e non si capisce molto.

Credit: Screen Tale e Quale Show

La cosa incredibile, è che in casa, io ho contagiato Maria, mia figlia e gli altri no. Solo io e lei lo abbiamo avuto. Mio marito, con il quale sono stata a contatto in maniera ravvicinata, non lo ha avuto.

Credit: Screen Tale e Quale Show

Carlo Conti è intervenuto nel discorso della giudice di Tale e Quale, sottolineando, insieme a lei, che non bisogna sottovalutare questo virus e che la distanza e le norme anti-contagio, in questo momento, sono molto importanti.

Il film di Elena Sofia Ricci

Credit video: Igossippari Tv – YouTube

Elena Sofia Ricci ha poi parlato del suo film su Rita Levi Montalcini e spiegato come sottolinea l’incredibile lavoro dei medici e degli infermieri in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. L’attrice ha voluto fare un applauso anche agli scienziati di tutto il mondo che stanno lavorando in modo instancabile.

Credit: Elena Sofia Ricci – Official Page – Facebook