Elenoire Ferruzzi aggravata: “I medici dicono di preparasi al peggio”

Le condizioni di Elenoire Ferruzzi sono ormai disperate: la showgirl icona LGBT+ milanese è in ospedale a causa del covid

Purtroppo, quello che i fan temeva si è avverato: peggiorano nettamente le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi. La showgirl, ma soprattutto icona LGBT+ della comunità Milanese è ricoverata ormai da giorni in condizioni disperate a causa del Covid-19.

A dare l’annuncio del ricovero era stata proprio la donna in persona che, in un momento di miglioramento, aveva trovato le forze per chiedere sostegno ai fan: ora però la situazione è nettamente peggiorata.

Qualche giorno fa è stato Angelo Mazzone ad aggiornare sulle condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi: in quel post le sue parole avevano fatto temere il peggio, il ragazzo aveva pregato tutti di evitare di scrivere messaggi o chiamare la mamma di Elenoire.

Oggi, la notizia che tutti temevano è arrivata ancora una volta da lui. Sul suo profilo social il ragazzo, disperato, fa sapere che per Elenoire Ferruzzi i medici non possono più far nulla:

Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perchè non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. Sò che lo fate perchè gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante.

Notizia di poco fà, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio.

Al momento non voglio aggiungere altro perchè mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi!Grazie.

Comprensibilmente provato, uno dei suoi più cari amici ha chiesto rispetto e massimo riservo. Purtroppo il messaggio dei medici non lascia più speranze neanche alla famiglia.

Al momento non ci sono altri aggiornamenti, neanche sui canali social della showgirl è possibile avere altre notizie, non resta altro che aspettare e sperare per il meglio.