Elenoire Ferruzzi in ospedale con il Covid: “Ho ossigeno fisso”

Bruttissimo momento per la showgirl milanese Elenoire Ferruzzi: la donna è ricoverata in ospedale con Covid

Periodo tremendo davvero per tutti, in particolare per Elenoire Ferruzzi. Siamo abituati a vedere la showgirl milanese icona della comunità LGBT sempre allegra e piena di energie, ma questa volta il Covid-19 ha colpito anche lei.

La showgirl è ricoverata in condizioni piuttosto serie. Da giorni era sparita dai social, solo ieri ha trovato un momento per riprendere in mano il telefono e aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Elenoire Fenuzzi ha spiegato di aver preso lo smartphone in un minimo momento di lucidità, ma che le sue condizioni sono piuttosto serie e ha bisogno del supporto di tutti:

Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo.

Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego però di non chiamarmi al cellulare, di non mandarmi messaggi su Whatsapp. Questo perché faccio molta fatica e non ho forze.

Ovviamente non è mancato l’affetto dei fan, prima di tutte Paola Iezzi che scrive: “Amore tieni duro e non preoccuparti. Tutto andrà bene concentrati sulla tua forza che è tanta e nn ti abbattere. Cerca di stare sempre tranquilla. Combatti perché tu sei una che combatte! Forza ti aspettiamo presto a casa! Un abbraccio virtuale enorme“.

Ma anche la figlia della Contessa, Giada De Blanck ha espresso la sua vicinanza alla showgirl milanese: “Ti sono davvero vicina, devi farti forza! Ricorda che noi siamo tutti con te e che sei una vera guerriera“.