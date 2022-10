Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon: la gieffina sputa a terra al GF Vip

Senza alcuna ombra di dubbio Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti più amate e chiacchierate della settimana edizione del Grande Fratello Vip. Di recente la celebre gieffina si è resa protagonista di un terribile gesto fatto nei confronti di Nikita Pelizon. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5, Elenoire Ferruzzi è finita nel mirino delle polemiche a causa di un gesto che di certo non è passato in osservato al pubblico italiano.

Tutti sanno che tra la gieffina e Nikita Pelizon non corre buon sangue . Più volte le due vippone si sono scontrate ma nel corso degli ultimi giorni Elenoire si è mostrata sempre più intollerante nei confronti della modella. In ogni modo, la situazione è degenerata in via definitiva quando la donna ha sputato per terra per manifestare tutto il disprezzo contro l’inquilina.

Si tratta di un episodio che è stata ripreso dalle telecamere ed ha fatto il giro del web nell’arco di pochi minuti. Ad assistere alla scena è stato Antonino Spinalbese il quale è scoppiato a ridere. Adesso i fan del programma condotto da Alfonso Signorini stanno sollevando numerose polemiche e pretendono che il comportamento della gieffina debba essere immediatamente punito.

Elenoire Ferruzzi indifferente nei confronti di Nikita Pelizon: ecco cosa è successo al GFVip

Già nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip Elenoire aveva mostrato il suo attegiamento ostinato nei confronti di Nikita Pelizon. Infatti, quest’ultima, dopo l’emozionante incontro con sua sorella, ha ricevuto gli abbracci da parte degli altri inquilini tranne quello della Ferruzzi. Quest’ultima si è giustificata al conduttore spiegando di non riuscire ad essere ipocrita.