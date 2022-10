Elenoire Ferruzzi contro Nikita: “Porta iella”

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano gli screzi tra concorrenti. Quando un gruppo così folto di persone viene rinchiuso sotto lo stesso tetto h24 per settimane, è normale che nascano simpatie, ma anche antipatie.

Come quella tra Elenoire Ferruzzi e Nikita. Alla prima a quanto pare non sta molto simpatica la giovane influencer. A dire il vero non è neanche l’unica. Nikita infatti non nutre di grossa stima nemmeno da parte di Wilma Goich, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Pamela Prati.

Fonte: web

Elenoire ci ha abituati anche fuori dalla casa del Gf che di certo non le manda a dire, e anche nei confronti di Nikita, alla prima occasione utile ne ha approfittato per attaccarla.

Come quando alcune ore fa Daniele Dal Moro si è ustionato nel preparare una tisana proprio mentre scherzava con Nikita. Elenoire ne ha approfittato per attaccare la coinquilina: “Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì” – ha detto.

Poi è andata da Giaele a raccontare tutto ed ha detto: “Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella”.

Le sue parole fanno rapidamente il giro della casa e poco dopo Elenoire ha rincarato la dose dicendo ad Edoardo ed Antonella: “La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità”.

Ma ad essere tirato in ballo è anche Antonino Spinalbanese che secondo Elenoire nutre di un grande interesse da parte di Nikita. “C’è Nikita addosso a George? E te pareva, dimmi a chi non è addosso, c’è qualcuno che non si butta addosso? Anche alle porte. A te per adesso no Antonino, ma perché non ha potuto. Altrimenti ce l’avevi già qui adesso” – le sue parole.