Elenoire Ferruzzi dall’ospedale: “Stavo per morire”

Un periodo tremendo per Elenoire Ferruzzi che, fortunatamente, sembra star meglio. La showgirl e icona della comunità LGBT+ milanese si era ammalata di Covid-19 diversi mesi fa e da quel giorno non è più uscita dall’ospedale.

La showgirl era finita presto nel reparto di terapia intensiva dove le sue condizioni sono apparse subito critiche. I medici, stando ai racconti dei famigliari, non pensavano ce l’avesse fatta e, invece, l’animo combattere di Elenoire Ferruzzi è venuto fuori.

Da qualche giorno a questa parte la showgirl è di nuovo lucida e ha prontamente aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. In un video si sente la sua voce che racconta:

Ciao schifosini. faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui.

Purtroppo, il percorso è ancora lungo e la donna dovrà rimanere ancora un po’ nel nosocomio per guarire completamente.

Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Ero in una stanza di un metro per due da sola fissando il soffitto, scusate se non mi riprendo, ma sono piena di fili che escono ovunque.