Le sue condizioni si erano aggravate all'improvviso, ma ora Elenoire Ferruzzi sta meglio e non sarebbe più in pericolo di vita

È stata moltissimo tempo in terapia intensiva, le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate dopo aver contratto il Covid-19, ma ora sembra che per Elenoire Ferruzzi ci sia un piccolo miglioramento e che non sarebbe più in pericolo di vita.

La showgirl, icona LGBT+ soprattutto nell’ambito milanese, aveva annunciato di aver contratto il Covid-19 e, in un momento di lucidità, aveva chiesto ai fan di pregare per lei.

Le sue condizioni si sono poi aggravate fino al collasso, per Elenoire Ferruzzi è stato difficile affrontare il percorso di guarigione, ma ora sembra che non sia più in percolo di vita. A svelarlo è uno dei suoi migliori amici:

So che tanti aspettavate notizie, ma c’erano state troppe cattiverie quando il calvario è iniziato, ormai 2 mesi fa, e per volontà di sua mamma ho rispettato il silenzio come giusto sia.

Poi continua spiegando di aver avuto un dialogo con la stessa Elenoire Ferruzzi che desiderava dar la bella notizia ai fan:

Ma per sua volontà posso ora finalmente dirvi che dopo così tanto tempo la bambolona è fuori pericolo di vita! Nelle ultime settimane le sue condizioni erano già migliorate, i suoi polmoni si sono ripresi quasi del tutto. Ha passato e sta passando un esperienza allucinante, da che non aveva speranze di sopravvivenza a essersi ripresa.

I medici dell’Ospedale Sacco di Milano sono a dir poco degli angeli, dei guerrieri, ed hanno fatto e continuano a fare di tutto per lei. È diventata la mascotte del reparto. Ragazzi i suoi valori migliorano di giorno in giorno, l’hanno svegliata, ha ancora un sondino e quindi fatica a parlare, la strada in ospedale è ancora lunga ma ne uscirà. La cosa che più importa è questa. Con la speranza che quando varcherà le porte di quell’ospedale , saremo noi, tutti noi che le vogliamo bene, a farla ridere, ne avrà bisogno lei stavolta.

La showgirl resta, dunque, ancora in ospedale, ma sembra che presto potrà tornare a casa.