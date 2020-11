Uscita la contessa, entrerà la contessina Giada De Blanck? Secondo i piani iniziali la figlia di Patrizia doveva essere nel cast di questa edizione del Grande Fratello Vip, che tanto sta ben figurando negli ascolti. Ne ha parlato Alfonso Signorini stesso in una puntata di Casa Chi.

Giada De Blanck: la tv non la attrae

Il presentatore aveva pensato di inserire pure Giada tra i concorrenti. Un desiderio non coronato. Come svelato da Alfonso, non è attratta dalla televisione. Certo, qualche ospitata la accetta di buon grado – alla madre ha riservato due sorprese al GF Vip – ma la sua vita non è sotto le luci della ribalta.

L’esperienza all’Isola dei Famosi le è bastata

Alfonso Signorini ha raccontato che Giada De Blanck è focalizzata sulla carriera. Attualmente ricopre il ruolo di manager per un team di pallavolo. Un impegno stimolante per la 39enne, che non ha intenzione di tornare nel ciclone mediatico. Insomma, l’esperienza all’Isola dei Famosi, avvenuta quasi vent’anni fa, quand’era appena una ragazzina, le è bastata.

Giada è stata tra i partecipanti della prima edizione dell’Isola, andata in onda su Rai Due nel 2003, vinta da Walter Nudo. Poi si è gradualmente allontanata dallo showbiz, provando a realizzarsi altrove. E adesso che sente di avercela fatta non ha assolutamente intenzione di rinunciarvi.

Che lavoro fa

Da tre anni a questa parte la figlia di Patrizia De Blanck esercita la professione di manager della Giò Valley, squadra di pallavolo di Aprilia. L’ex naufraga assolve a parecchi compiti, dalla gestione della società e degli atleti a tutto ciò che concerne le relazioni pubbliche.

Giada De Blanck: l’amore per lo sport

Un impegno tanto intenso quanto gratificante, come rivelato dalla De Blanck sui social network qualche tempo fa. Operare nello sport lo considera stupendo perché è un settore ancora fondato su principi importanti, quali la determinazione e la disciplina. Un mondo pulito e pieno di valori.