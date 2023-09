Elenoire Ferruzzi, la confessione choc sul GFVip: “Ho perso 70mila euro”

In occasione di un’intervista, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare in merito alla sua esperienza alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme che cosa dichiarato nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste più chiacchierate della precedente edizione del Grande Fratello Vip. Al programma condotto da Alfonso Signorini, la donna era finita nel mirino delle polemiche per via di alcuni suoi comportamenti.

A distanza di più di un anno dalla sua esperienza, l’ex gieffina è tornata a parlare in merito al reality show e si è lasciata andare ad una confessione choc. Nel dettaglio, ha dichiarato che la sua partecipazione al format le ha fatto perdere oltre 70mila euro:

Un disastro a livello lavorativo. Anche dopo, i lavori si sono bloccati. A livello mediatico sono stata massacrata e da parte loro non ho ricevuto alcuna tutela. È stato allucinante. Ancora oggi continuo a perdere lavori. Mi sono trovata in seria difficoltà dopo il programma. Ci sono marchi che non vogliono più associare la mia immagine al loro prodotto. Ho perso più di 70mila euro.

Non è tutto. La donna si è concentrata anche sulle dichiarazioni rilasciate di recente da Alfonso Signorini. Infatti, quest’ultimo ha affermato di aver commesso un errore nella formare il cast dell’edizione precedente:

Infine, la Ferruzzi ha continuato l’intervista parlando del suo rapporto con il celebre conduttore. Queste sono state le sue parole:

Sento Alfonso ogni tanto. È un amico e gli sono riconoscente. Non l’ho sentito dopo l’intervista a Verissimo ma non ce l’ho con lui. Ognuno ha un capo a cui rendere conto. Evidentemente deve dire cose che gli vengono imposte. Non ho rancore, so perfettamente come funziona. Chiaramente, non mi trova d’accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato dopo 8 mesi in cui ci hanno mangiato tutti.