Elenoire Ferruzzi, la dichiarazione shock su Dal Moro: “I baci ci sono stati”

Senza alcun ombra di dubbio, Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste più popolari e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente, la donna è tornata a parlare in merito alla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia e si è lasciata andare ad inedite dichiarazioni su Daniele Dal Moro.

Elenoire Ferruzzi è senza freni sui social. Nel corso degli ultimi giorni, l’ex gieffina ha voluto ricordare la sua esperienza alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La donna ha colto l’occasione anche per rivelare alcuni inediti retroscena sul suo rapporto con Daniele Dal Moro.

In questo modo, Elenoire ha iniziato il suo racconto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

Mi chiedo cosa sarebbe successo se mi fossi baciata io con un ragazzo al GFVip visto che solo ho provato ad asserire che ci poteva essere un interesse da parte di questi ultimi e sono stata tacciata come brutta, pazza, esaurita, schifosa, sporca, mostro, fenomeno da baraccone e gli epiteti più deplorevoli che io abbia mai sentito in vita mia.

Successivamente, si è detta delusa dalle brutte parole che gli avevano rivolto i suoi compagni nel corso della sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini:

Da non sottovalutare la vostra spiegazione in merito ‘non ti vogliono non perché sei trans, ma perché fai schifo‘. Hanno imparato che è più conveniente per loro dire cosi, casomai dovessero passare poi per transfobici o omofobi. Anche perché loro hanno ‘amiche trans bellissime che sembrano delle donne‘ talmente belle da non darvi “fastidio” ahahahah siete davvero esecrabili. Questa solfa raccontatela ai vostri amici del bar.