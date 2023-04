GF Vip, Daniele Dal Moro sorprende Oriana Marzoli dopo la finale: cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore il nome di Daniele Dal Moro è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un gesto fatto nei confronti di Oriana Marzoli che non è di certo passato inosservato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aspettato la sua Oriana fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Dopo la squalifica subita per alcuni atteggiamenti irrispettosi, Daniele Dal Moro non è mai entrato negli studi del Grande Fratello Vip. Durante la puntata della finalissima, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso tutti per un gesto fatto nei confronti di Oriana che non è passato inosservato.

In questi giorni, infatti, sul web stanno circolando alcune immagini che ritraggono Daniele fuori dalla casa del Grande Fratello Vip in attesa dell’arrivo di Oriana Marzoli. Dopo aver raggiunto il mini van e dopo aperta la porta l’influencer si è ritrovata davanti proprio l’ex gieffino.

Oriana Marzoli ha reagito con grande stupore, dal momento che non si aspettava che Daniele la stesse aspettando al di fuori della casa più spiata d’Italia. Oriana ha poi rivolto all’ex tronista di Uomini e Donne queste parole:

Amo il tuo profumo.

Successivamente Oriana ha dedicato il suo tempo alle sue fan che l’hanno sostenuta e supportata dall’inizio dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Daniele Dal Moro squalificato: il motivo

Nonostante Daniele Dal Moro sia stato uno dei protagonisti indiscussi di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, l’avventura dell’ex tronista nella casa più spiata d’Italia non è finita come lui sperava.

Il gieffino è stato infatti squalificato a causa di alcuni atteggiamenti poco rispettosi che ha adottato all’interno della casa. Queste sono state le parole con cui la produzione del reality ha annunciato la squalifica di Daniele Dal Moro: